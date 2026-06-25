"Укрнафта" изучает опыт ORLEN: декарбонизация и развитие в центре внимания

Укрнафта изучает практический опыт польской энергетической компании ORLEN в сфере устойчивого развития, декарбонизации и энергетического перехода. Представители компании посетили штаб-квартиру ORLEN в Варшаве, где обсудили внедрение ESG-принципов, управление климатическими рисками и европейские стандарты отчетности в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрнафта" изучает опыт ORLEN

Команда "Укрнафты" совершила рабочий визит в штаб-квартиру ORLEN в Варшаве, чтобы ознакомиться с практическим опытом одной из крупнейших энергетических компаний Центральной Европы в сфере устойчивого развития, декарбонизации и энергетического перехода.

Визит состоялся в рамках подготовки Корпоративного плана действий "Укрнафты" в сфере климата и устойчивого развития при поддержке проекта технического сотрудничества Европейского банка реконструкции и развития внутри Фонда корпоративного климатического управления (CCGF).

В ходе встреч представители "Укрнафты", Группы Нафтогаз, ORLEN, EY и ЕБРР обсудили ключевые подходы к интеграции ESG-принципов в деятельность энергетических компаний, внедрение европейских стандартов отчетности, управление климатическими рисками, а также реализацию проектов энергетического перехода и развитие новых бизнес-возможностей в сфере энергетической.

Особое внимание участники уделили вопросам корпоративного управления, декарбонизации производственных процессов, привлечению финансирования, оптимизации цепей снабжения и адаптации к требованиям европейского регулирования.

В компании отмечают, что энергетический сектор меняется очень быстро, а для "Укрнафты" приоритетом является формирование комплексной системы управления устойчивым развитием, охватывающей все уровни деятельности - от инвестиционных решений до операционных процессов. Несмотря на сложные условия военного времени, компания внедряет международные практики и закладывает основу для будущих инвестиций и восстановления энергетической инфраструктуры.

"Опыт ORLEN демонстрирует, как принципы устойчивого развития могут эффективно работать на практике и создавать добавленную ценность для бизнеса", - отметил член правления "Укрнафты" по вопросам ESG и энергетической генерации Марис Кунискис.

"Укрнафта" продолжает системно внедрять международные практики корпоративного управления и устойчивого развития, готовя компанию к реализации новых инвестиционных проектов и расширению сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, "Укрнафта" планирует нарастить продажи горючего на 20% в 2026 году. Крупнейшая сеть АЗК Украины, вышедшая на первое место в стране по объемам реализации нефтепродуктов, задекларировала намерение увеличить общие объемы розничных и оптовых продаж горючего еще на пятую часть до конца текущего года.