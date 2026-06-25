"Укрнафта" вивчає досвід ORLEN: декарбонізація та розвиток у центрі уваги

“Укрнафта” вивчає практичний досвід польської енергетичної компанії ORLEN у сфері сталого розвитку, декарбонізації та енергетичного переходу. Представники компанії відвідали штаб-квартиру ORLEN у Варшаві, де обговорили впровадження ESG-принципів, управління кліматичними ризиками та європейські стандарти звітності в енергетичному секторі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Укрнафта" вивчає досвід ORLEN

Команда "Укрнафти" здійснила робочий візит до штаб-квартири ORLEN у Варшаві, щоб ознайомитися з практичним досвідом однієї з найбільших енергетичних компаній Центральної Європи у сфері сталого розвитку, декарбонізації та енергетичного переходу.

Візит відбувся в межах підготовки Корпоративного плану дій "Укрнафти" у сфері клімату та сталого розвитку за підтримки проєкту технічного співробітництва Європейського банку реконструкції та розвитку в межах Фонду корпоративного кліматичного управління (CCGF).

Під час зустрічей представники "Укрнафти", Групи Нафтогаз, ORLEN, EY та ЄБРР обговорили ключові підходи до інтеграції ESG-принципів у діяльність енергетичних компаній, впровадження європейських стандартів звітності, управління кліматичними ризиками, а також реалізацію проєктів енергетичного переходу та розвиток нових бізнес-можливостей у сфері енергетичної трансформації.

Окрему увагу учасники приділили питанням корпоративного управління, декарбонізації виробничих процесів, залучення фінансування, оптимізації ланцюгів постачання та адаптації до вимог європейського регулювання.

У компанії зазначають, що енергетичний сектор змінюється надзвичайно швидко, а для "Укрнафти" пріоритетом є формування комплексної системи управління сталим розвитком, яка охоплює всі рівні діяльності - від інвестиційних рішень до операційних процесів. Попри складні умови воєнного часу, компанія впроваджує міжнародні практики та закладає основу для майбутніх інвестицій і відновлення енергетичної інфраструктури.

"Досвід ORLEN демонструє, як принципи сталого розвитку можуть ефективно працювати на практиці та створювати додану цінність для бізнесу", — зазначив член правління "Укрнафти" з питань ESG та енергетичної генерації Маріс Куніскіс.

"Укрнафта" продовжує системно впроваджувати міжнародні практики корпоративного управління та сталого розвитку, готуючи компанію до реалізації нових інвестиційних проєктів і розширення співпраці з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, "Укрнафта" планує наростити продажі пального на 20% у 2026 році. Найбільша мережа АЗК України, яка вийшла на перше місце в країні за обсягами реалізації нафтопродуктів, задекларувала намір збільшити загальні обсяги роздрібних та гуртових продажів пального ще на п'яту частину до кінця поточного року.