"Укрнафта" збільшила продажі пального на колишніх заправках Shell на 118%

Автозаправні комплекси "Альянс Холдинг", які раніше працювали під брендом Shell, а сьогодні є частиною найбільшої мережі АЗК України UKRNAFTA, продовжують демонструвати впевнене зростання показників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані компанії "Укрнафта".

За підсумками січня-травня 2026 року загальна реалізація пального на цих станціях зросла на 118% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Головним чинником такого результату стало суттєве збільшення середніх проливів на одну АЗК — вони зросли з 2,3 тисячі літрів на добу до близько 6 тисяч літрів, що свідчить про високу ефективність процесу інтеграції та зростання довіри водіїв.

Повна інтеграція та позитивна динаміка продажів

Менше ніж за рік після придбання всі 118 автозаправних комплексів були повністю інтегровані в єдину екосистему державного оператора. Станції пройшли ребрендинг, були приведені до корпоративних стандартів обслуговування, а також підключені до загальної програми лояльності та внутрішніх операційних процесів мережі.

Паралельно з пальним на оновлених АЗК зафіксовано помітне зростання продажів непаливних та супутніх товарів у магазинах:

Продукти та кава: продаж гарячих напоїв зріс на 16%, а фірмових хот-догів — на 26%.

Автотовари: реалізація сезонних омивачів скла збільшилася на 73%.

Спеціальні рідини: обсяги реалізації реагенту AdBlue продемонстрували рекордне зростання на 166%.

Таке об'єднання ресурсів дозволило компанії посилити свою присутність на паливному ринку України. Наразі державна компанія продовжує масштабувати бізнес, покращувати сервісні рішення та впроваджувати стандарти якості, на які орієнтуються мільйони українських клієнтів.

Нагадаємо, "Укрнафта" планує наростити продажі пального на 20% у 2026 році. Найбільша мережа АЗК України, яка вийшла на перше місце в країні за обсягами реалізації нафтопродуктів, задекларувала намір збільшити загальні обсяги роздрібних та гуртових продажів пального ще на п'яту частину до кінця поточного року.