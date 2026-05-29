Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,25

44,13

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільша нафтогазова компанія Польщі планує купити частку "Укрнафти": переговори стартували

Автозаправний комплекс Orlen у Гданську
Автозаправний комплекс Orlen у Гданську / Вікіпедія

Польська нафтогазова група Orlen прагне посилити свої позиції на українському ринку та веде переговори щодо можливого придбання частки в державній “Укрнафті”, що входить до групи “Нафтогаз”. Угода може стати одним із найбільших енергетичних кроків між двома країнами за останні роки та посилити співпрацю в стратегічній сфері постачання енергоресурсів.

Як пише Delo.ua,  про це заявив президент Orlen Іренеуш Фанфара, передає bankier.pl.

Переговори вже розпочалися 

В Orlen підтверджують, що переговори вже розпочалися з українською стороною. Остаточні умови потенційної угоди поки не визначені. 

“Ми почали розмову про можливість нашої участі в “Укрнафті”. Ми в процесі як один з партнерів. Чи буде це зобов’язання і яким воно буде, це питання переговорів з українською стороною”, — повідомив Фанфара.

За його словами, український ринок має для Orlen стратегічне значення, зокрема через роботу нафтопереробного заводу в Можейках у Литві, який вже зараз постачає значну частину своєї продукції в Україну, формуючи стабільні канали енергетичної співпраці між регіонами. 

Фанфара наголосив, що компанія розраховує на довгострокову перспективу розвитку українського ринку, пов’язуючи її з майбутнім завершенням війни та відновленням економіки.

“Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і ми хотіли б зміцнити цю позицію”, — зазначив президент Orlen.

Нагадаємо, "Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Україні, випередивши ОККО і WOG. У квітні мережа АЗС компанії посіла перше місце за обсягами реалізації, продавши близько 120 млн літрів пального

АТ "Укрнафта" входить до складу групи "Нафтогаз".

Про PKN Orlen

PKN Orlen — найбільша польська нафтопереробна компанія та один з провідних гравців у Центральній Європі, створена у 1999 році в результаті злиття CPN і Petrochemia Płock. Компанія володіє широкою мережею автозаправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві та Угорщині, активно розвиває водневі технології та зарядні станції для електромобілів.

Орієнтація на енергетичні інновації поєднується з політикою відмови від російської нафти, що було підтверджено у червні 2025 року. Назва компанії походить від поєднання польських слів "orzeł" - орел і "energia" - енергія.

Основна діяльність PKN Orlen охоплює переробку нафти, виробництво нафтохімічної продукції та управління масштабною мережею автозаправних станцій у регіоні.

У травні польська нафтогазова група Orlen зафіксувала новий історичний максимум капіталізації на Варшавській фондовій біржі, обійшовши російський "Газпром" за ринковою вартістю. 

Автор:
Світлана Манько