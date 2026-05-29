Найбільша нафтогазова компанія Польщі планує купити частку "Укрнафти": переговори стартували

Польська нафтогазова група Orlen прагне посилити свої позиції на українському ринку та веде переговори щодо можливого придбання частки в державній “Укрнафті”, що входить до групи “Нафтогаз”. Угода може стати одним із найбільших енергетичних кроків між двома країнами за останні роки та посилити співпрацю в стратегічній сфері постачання енергоресурсів.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Orlen Іренеуш Фанфара, передає bankier.pl.

Переговори вже розпочалися

В Orlen підтверджують, що переговори вже розпочалися з українською стороною. Остаточні умови потенційної угоди поки не визначені.

“Ми почали розмову про можливість нашої участі в “Укрнафті”. Ми в процесі як один з партнерів. Чи буде це зобов’язання і яким воно буде, це питання переговорів з українською стороною”, — повідомив Фанфара.

За його словами, український ринок має для Orlen стратегічне значення, зокрема через роботу нафтопереробного заводу в Можейках у Литві, який вже зараз постачає значну частину своєї продукції в Україну, формуючи стабільні канали енергетичної співпраці між регіонами.

Фанфара наголосив, що компанія розраховує на довгострокову перспективу розвитку українського ринку, пов’язуючи її з майбутнім завершенням війни та відновленням економіки.

“Ми віримо, що війна закінчиться і що переможницею стане Україна. Ми хотіли б брати участь у цьому ринку більше, ніж зараз. Ми є одним з основних партнерів, які постачають паливо в Україну, і ми хотіли б зміцнити цю позицію”, — зазначив президент Orlen.

Нагадаємо, "Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Україні, випередивши ОККО і WOG. У квітні мережа АЗС компанії посіла перше місце за обсягами реалізації, продавши близько 120 млн літрів пального

АТ "Укрнафта" входить до складу групи "Нафтогаз".

Про PKN Orlen

PKN Orlen — найбільша польська нафтопереробна компанія та один з провідних гравців у Центральній Європі, створена у 1999 році в результаті злиття CPN і Petrochemia Płock. Компанія володіє широкою мережею автозаправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві та Угорщині, активно розвиває водневі технології та зарядні станції для електромобілів.

Орієнтація на енергетичні інновації поєднується з політикою відмови від російської нафти, що було підтверджено у червні 2025 року. Назва компанії походить від поєднання польських слів "orzeł" - орел і "energia" - енергія.

Основна діяльність PKN Orlen охоплює переробку нафти, виробництво нафтохімічної продукції та управління масштабною мережею автозаправних станцій у регіоні.

У травні польська нафтогазова група Orlen зафіксувала новий історичний максимум капіталізації на Варшавській фондовій біржі, обійшовши російський "Газпром" за ринковою вартістю.