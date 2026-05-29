Крупнейшая нефтегазовая компания Польши планирует купить долю "Укрнафты": переговоры стартовали

Автозаправочный комплекс Orlen в Гданьске
Автозаправочный комплекс Orlen в Гданьске / Википедия

Польская нефтегазовая группа Orlen стремится усилить свои позиции на украинском рынке и ведет переговоры о возможном приобретении доли в входящей в группу "Нафтогаз" государственной "Укрнефти". Соглашение может стать одним из самых больших энергетических шагов между двумя странами за последние годы и усилить сотрудничество в стратегической сфере поставок энергоресурсов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Orlen Иренеуш Фанфара, передает bankier.pl.

Переговоры уже начались

В Orlen подтверждают, что переговоры уже начались с украинской стороной. Окончательные условия потенциального соглашения пока не определены.

"Мы начали разговор о возможности нашего участия в "Укрнафте". Мы в процессе как один из партнеров. Будет ли это обязательство и каким оно будет, это вопрос переговоров с украинской стороной", - сообщил Фанфара.

По его словам, украинский рынок имеет для Orlen стратегическое значение, в частности, из-за работы нефтеперерабатывающего завода в Можейках в Литве, который уже сейчас поставляет значительную часть своей продукции в Украину, формируя стабильные каналы энергетического сотрудничества между регионами.

Фанфара подчеркнул, что компания рассчитывает на долгосрочную перспективу развития украинского рынка, увязывая ее с будущим завершением войны и восстановлением экономики.

"Мы верим, что война закончится и что победительницей станет Украина. Мы хотели бы участвовать в этом рынке больше, чем сейчас. Мы являемся одним из основных партнеров, поставляющих топливо в Украину, и мы хотели бы укрепить эту позицию", - отметил президент Orlen.

Напомним, "Укрнафта" стала лидером розничного рынка горючего в Украине, опередив ОККО и WOG. В апреле сеть АЗС компании заняла первое место по объемам реализации, продав около 120 млн. литров горючего.

АО "Укрнафта" входит в состав группы "Нефтегаз".

О PKN Orlen

PKN Orlen – крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания и один из ведущих игроков в Центральной Европе, созданная в 1999 году в результате слияния CPN и Petrochemia Płock. Компания владеет широкой сетью автозаправочных станций в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Литве и Венгрии, активно развивает водородные технологии и зарядные станции для электромобилей.

Ориентация на энергетические инновации сочетается с политикой отказа от российской нефти, подтвержденной в июне 2025 года. Название компании происходит от сочетания польских слов "orzeł" – орел и "energia" – энергия.

Основная деятельность PKN Orlen включает переработку нефти, производство нефтехимической продукции и управление масштабной сетью автозаправочных станций в регионе.

В мае польская нефтегазовая группа Orlen зафиксировала новый исторический максимум капитализации на Варшавской фондовой бирже, обойдя российский "Газпром" по рыночной стоимости.

Автор:
Светлана Манько