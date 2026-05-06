Польская Orlen установила рекорд капитализации и обошла "Газпром"

Польская нефтегазовая группа Orlen зафиксировала новый исторический максимум капитализации на Варшавской фондовой бирже, обойдя российский Газпром по рыночной стоимости.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.

По итогам торгов 5 мая капитализация компании превысила 160 млрд. злотых или около 45 млрд. долларов США.

Акции Orlen выросли до более чем 140 злотых за бумагу, прибавив 2,51% в день. Это позволило компании подняться на 44-е место в мировом рейтинге нефтегазовых компаний и опередить австралийскую Woodside Energy.

По сравнению с российским "Газпромом" разрыв в стоимости продолжает расти. Рыночная капитализация российской компании оценивается примерно в 37,25 млрд. долларов, что ставит ее на 47 позицию. Еще несколько лет назад "Газпром" оценивался примерно в 200 млрд. долларов.

Основные факторы роста Orlen:

высокие маржи нефтепереработки на уровне около 32 долларов за баррель

интеграция активов Lotos и PGNiG

развитие добывающего сегмента

повышенный инвестиционный интерес к европейским энергетическим компаниям

Аналитики PKO BP прогнозируют возможный рекордный дивиденд Orlen по итогам 2026 года на уровне 8 злотых на акцию. Агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг компании на уровне AAA со стабильным прогнозом.

В глобальном рейтинге нефтегазовых компаний впереди Orlen остаются российские "Новатек" с отметкой около 45,3 млрд. долларов и "Лукойл" с капитализацией около 47,9 млрд. долларов, однако разница между ними сокращается до нескольких миллиардов.

Рост стоимости польского концерна происходит на фоне повышенной волатильности энергетических рынков и изменения структуры глобальных потоков нефти и газа.

Напомним, еще два года назад Orlen получила полный контроль над польским участком газопровода Ямал – Европа. Этот участок контролирует совместное предприятие Orlen и "Газпрома". Однако доля "Газпрома" была заморожена после того, как компания попала под польские санкции.