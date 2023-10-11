Польща вирішила забрати у російського "Газпрому" частину газопроводу "Ямал-Європа"

Нафтогазова компанія Польщі Orlen отримає повний контроль над польською ділянкою газопроводу Ямал - Європа. Цю ділянку контролює спільне підприємство Orlen та "Газпрому". Однак, частка "Газпрому" була заморожена після того, як компанія потрапила під польські санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ділянку газопроводу контролювала компанія Europol Gaz - спільне підприємство Orlen та "Газпрому" (у кожного по 48%).

Очікується, що Europol Gaz викупить акції, що належать "Газпрому", і Orlen отримає контроль над системою трубопроводів, яка завдовжки 684 км та налічує п'ять компресорних станцій. При цьому, керується ця ділянка польською компанією Gaz-System, що належить державі.

"Газпром" потрапив під санкції Польщі у 2022 році, а його активи були заморожені. Раніше влада Польщі говорила, що має намір вилучити частку "Газпрому" в Europol Gaz.

Як повідомив голова польського нафтового концерну Orlen Даніель Обайтеко, після того, як рішення Міністерства розвитку та технологій стане остаточним, Orlen візьме на себе контроль над транзитною газопровідною системою.

За його словами, це рішення стане кроком для відновлення повного контролю польських підприємств над стратегічною газовою інфраструктурою країни.

"Протягом десятиліть Польща залежала від постачання природного газу з Росії - 10 років тому на її частку припадало приблизно 80% імпорту цієї сировини", - зауважив Обайтеко.

Він також додав, що з 2022 року Польща є повністю незалежною від російського газу з Росії.

Зауважимо, "Газпром" у квітні 2022 року призупинив постачання газу до Польщі через відмову країни платити у рублях. У травні 2023 року Europol Gaz подала позов проти "Газпрому" на 6 млрд злотих (понад $1,4 млрд). Компанія вимагала відшкодувати втрачену вигоду через припинення постачання газу.