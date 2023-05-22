Фінська Gasum розірвала контракт на постачання газу трубопроводом з "Газпромом"

Фінська державна компанія Gasum заявила, що розірвала контракт на закупівлю природного газу в російського "Газпром експорт" через газопроводи Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що минулого року Росія вимагала від фінської компанії перейти на оплату газу в рублях, Gasum відмовилася і звернулася до арбітражного суду.

У листопаді Gasum повідомила, що, згідно з рішенням суду, "не зобов'язана платити в рублях". Водночас суд зобов'язав обидві сторони вести переговори для врегулювання питання.

"Сторони не змогли врегулювати ситуацію в термін, визначений арбітражним судом, у зв'язку з чим Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу", — йдеться у повідомленні фінської компанії.

Там додали, що припинення стосується лише постачання трубопроводом. Довгостроковий контракт Gasum на поставки ЗПГ з "Газпром експортом" залишається чинним.

Нагадаємо, нещодавно власник польської частини газопроводу "Ямал" Europol Gaz подав позов на суму близько 6 млрд злотих ($1,45 млрд) проти російського монополіста "Газпрому".

Також італійська державна компанія Eni судиться з російським "Газпромом" через те, що той скоротив поставку газу після повномасштабного вторгнення в Україну.