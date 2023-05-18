Молдова повністю відмовилася від російського газу

Молдова припинила залежність від Росії у використанні газу і електроенергії. До такого кроку країну спонукало повномасштабне вторгенння РФ в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан - повідомило The Guardian.

Як розповів прем'єр-міністр країни Дорін Речан, Молдова більше не споживає російський газ і інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно.

“Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з Росії”, - зазначив Дооін Речан.

У березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому".

З грудня "Газпром" забезпечував постачання лише до підтримуваного Росією невизнаного Придністров’я.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що не виключає, що на якомусь етапі всі поставки газу від "Газпрому" будуть припинені.

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що знизив обсяги постачання через те, що деяка частина поставок газу, що постачається до Молдови осідає в українських газосховищах.

Влада Молдови висловила про намір подати позов до суду на російську компанію "Газпром" за провокування енергетичної кризи.