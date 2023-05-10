Україна отримає від Молдови обладнання для енергосистеми на 4,5 млн грн

Молдова передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми, яке необхідне після обстрілів, загальною вартістю 4, 3 млн грн, або 2,3 млн леїв. Про це повідомило Newsmaker.

Уряд схвалив пропозицію міністра енергетики Віктора Парликова на засіданні 10 травня.

Відповідно до проєкту, Молдова передасть Україні обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв та підприємства Moldelectrica на 353 тис. леїв. Йдеться про трансформатори, автоматичні вимикачі, світильники, фундаментні блоки та ін.

Зазначимо, у квітні, після піврічної перерви, Україна експортувала 90 тис. МВт-год електроенергії. Найбільше електроенергії надійшло до Молдови - понад 40 тис. МВт-год

"Укренерго" та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Із зони континентальної Європи до блоку “Україна - Молдова” можна буде імпортувати до 1050 МВт, що на 200 МВт більше.

Нагадаємо, у березні після перерви приблизно в три місяці Молдова відновила закупівлі газу у російського "Газпрому". Впродовж місяця на підставі чинного контракту забезпечував постачання природного газу до Республіки Молдова в загальному обсязі 176,7 млн кубометрів на місяць, або 5,7 млн кубометрів на добу.