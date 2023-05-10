Украина получит от Молдовы оборудование для энергосистемы на 4,5 млн грн

Молдова передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы, необходимое после обстрелов, общей стоимостью 4,3 млн грн, или 2,3 млн леев. Об этом сообщил Newsmaker.

Правительство одобрило предложение министра энергетики Виктора Парликова на заседании 10 мая.

Согласно проекту, Молдова передаст Украине оборудование предприятия RED Nord на 2 млн. леев и предприятия Moldelectrica на 353 тыс. леев. Речь идет о трансформаторах, автоматических выключателях, светильниках, фундаментных блоках и т.д.

Отметим, что в апреле, после полугодового перерыва, Украина экспортировала 90 тыс. МВт-ч электроэнергии. Больше электроэнергии поступило в Молдову - более 40 тыс. МВт-час

"Укрэнерго" и ENTSO-E увеличили технические возможности импорта электроэнергии в Украину. Из зоны континентальной Европы в блок "Украина – Молдова" можно будет импортировать до 1050 МВт, что на 200 МВт больше.

Напомним, в марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского "Газпрома". В течение месяца на основании действующего контракта обеспечивал поставки природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 млн. кубометров в месяц, или 5,7 млн. кубометров в сутки.