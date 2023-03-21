В марте после перерыва примерно в три месяца Молдова возобновила закупки газа у российского "Газпрома".

Об этом сообщил глава государственного дистрибьютора природного газа "Молдовагаз" Вадим Чебан, пишет Reuters .

"В марте текущего года "Газпром" на основании действующего контракта обеспечивал поставки природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 млн ​​кубометров в месяц, или 5,7 млн ​​кубометров в сутки", - заявил Чебан.

Издание напоминает, что с декабря "Газпром" обеспечивал поставки только в поддерживаемое Россией непризнанное Приднестровье.

Поставки голубого топлива вызывали постоянное напряжение между Молдовой и Россией, и до конца прошлого года Молдова полагалась почти исключительно на "Газпром" в импорте газа и российских энергоносителей.

Чебан сказал, что решение возобновить закупку газа для производства электроэнергии было принято из-за того, что цена "Газпрома" была "почти идентичной" той, которую предоставил отечественный поставщик Energocom в этом месяце.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что не исключает, что на каком-то этапе все поставки газа от "Газпрома" будут прекращены.

"Будут последствия, которые нам всем придется пережить", – сказал Парликов.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому "Газпром" снизил объемы поставок газа в Молдову.

Власти Молдовы в свою очередь заявили о намерении подать иск в суд на российскую компанию "Газпром" за провоцирование энергетического кризиса.