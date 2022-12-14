Молдова готує позов проти "Газпрому" за провокування енергетичної кризи

Влада Молдови подасть до суду на російську компанію "Газпром" за провокування енергетичної кризи. Молдовські юристи вже готують деталі звернення.

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Про це заявив в інтерв'ю Deutsche Welle міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

"Газпром" винен у тому, що ми змушені закуповувати газ та електроенергію на міжнародному ринку. І ми готуємось подати до суду на концерн за невиконання контракту", - зазначив він.

За його словами, Молдова вимагатиме також компенсації збитків, бо з вини РФ була змушена перенаправляти кошти, брати кредити.

"Ми підписали контракт та розраховували на нього. Він чинний, „Газпром" не пропонував переглянути чи розірвати його. Також концерн не пропонував скоротити обсяг постачання. Вони просто ігнорують свої зобов'язання та мають заплатити за це", - підкреслив Спину.

Міністр також зазначив, що "Газпром" став ненадійним партнером та робить, що хоче.

"В останні роки вони показали, що здатні на все. І якщо ви запитаєте мене, що ще може зробити „Газпром", то я не зможу відповісти. Вони перекрили газ болгарам, італійцям, німцям, відключили Польщу та Фінляндію. Але вони не можуть вимагати від нас заплатити за газ для Придністров'я. Ніхто в Кишиневі ніколи не погодиться на це і маємо контракт. Ми все сплатили", - додав Спину

Щодо невдоволення російського президента Володимира Путіна тим, що Молдова зберігає частину закупленого газу в Україні, Спину наголосив, що "це наше суверенне право".

"Ми можемо зберігати куплений газ будь-де. Не Путіну нам вказувати", - додав він.

Зазначимо, Moldovagaz отримує газ із двох джерел: 5,7 млн кубів у рамках чинного контракту Молдові постачає "Газпром". Ще 3,5 млн. кубометрів Moldovagaz закуповує у Energocom.

Раніше російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що деяка частина поставок газу, що постачається до Молдови осідає в українських газосховищах. Через це "Газпром" знизив об'єми поставок газу до Молдови.

Нагадаємо, "Газпром" знижував поставки газу до Європи все літо, таким чином намагаючись шантажувати країни ЄС, котрі підтримують Україну у війні. Однак через такі дії частка Росії на газовому ринку ЄС впала з 40% до 9%. ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, накопичити в газосховищах великі об'єми блакитного палива та підготуватись до зими.