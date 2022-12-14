Молдова готовит иск против "Газпрома" за провоцирование энергетического кризиса

Власти Молдавы подадут в суд на российскую компанию "Газпром" за провоцирование энергетического кризиса. Молдавские юристы уже готовят детали обращения.

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Об этом заявил в интервью Deutsche Welle министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

"Газпром" виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке. И мы готовимся подать в суд на концерн за невыполнение контракта", - отметил он.

По его словам, Молдова потребует также компенсации убытков, потому что по вине РФ была вынуждена перенаправлять средства, брать кредиты.

"Мы подписали контракт и рассчитывали на него. Он действует, "Газпром" не предлагал пересмотреть или разорвать его. Также концерн не предлагал сократить объем снабжения. Они просто игнорируют свои обязательства и должны заплатить за это", – подчеркнул Спину.

Министр также отметил, что "Газпром" стал ненадежным партнером и делает то, что хочет.

"В последние годы они показали, что способны на все. И если вы спросите меня, что еще может сделать Газпром", то я не смогу ответить. Они перекрыли газ болгарам, итальянцам, немцам, отключили Польшу и Финляндию. Но они не могут потребовать от нас заплатить за газ для Приднестровья. Никто в Кишиневе никогда не согласится на это и есть контракт. Мы все оплатили", - добавил Спину

Относительно недовольства российского президента Владимира Путина тем, что Молдова хранит часть закупленного газа в Украине, Спину подчеркнул, что "это наше суверенное право".

"Мы можем хранить купленный газ где угодно. Не Путину нам указывать", - добавил он.

Отметим, Moldovagaz получает газ из двух источников: 5,7 млн. кубов в рамках действующего контракта Молдове поставляет "Газпром". Еще 3,5 млн кубометров Moldovagaz закупает у Energocom.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому "Газпром" снизил объемы поставок газа в Молдову.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, которые поддерживают Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.