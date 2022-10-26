Країни ЄС накопичили більше газу, ніж потрібно для проходження опалювального періоду

Різке збільшення імпорту скрапленого газу до країн Європи на тлі незвично теплих погодних умов призвело до того, що в сховищах накопичили більше газу, ніж планувалося ще до початку опалювального сезону. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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За даними Gas Infrastructure Europe, європейські сховища заповнені на 93,6%, а Німеччини – на 97,5% завдяки зусиллям Європи збільшити запаси.

Очікується, що у жовтні Північно-Західна Європа отримає 82 танкери СПГ, що на 19% більше, ніж у вересні. При цьому за даними суднових брокерів Fearnleys A/S, все більше суден продовжують своє перебування в так званих "плавучих сховищах" в очікуванні зростання цін на паливо.

Індекс завантажених танкерів Bloomberg зріс до найвищого рівня з 2017 року. Іспанська Enagas SA вже попередила, що компанії, можливо, доведеться обмежити обсяги прийому СПГ, тому що закінчуються потужності для зберігання енергоносія.

Втім така тенденція спричинена теплими погодними умовами — країни Європи досі не почали використовувати газ для опалення домогосподарств. Прогнозується, що несподівано вища температура повітря буде зберігатися до кінця листопада. Це означає, що Євросоюз встигне накопичити ще більше газу.

Така тенденція спричинила падіння цін на газ до показників нижче третини свого літнього піку.

"Незважаючи на те, що це дає ринку певну втіху, у Німеччині це покриває попит лише на два місяці холодної погоди, тому Європі доведеться продовжувати залучати поставки СПГ", — звернули увагу аналітики Bloomberg.

Зазначимо, що РФ, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.

Це призвело до того, що європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Зокрема, Італія в жовтні вперше з 1974 року не імпортувала газ із Росії протягом семи днів.