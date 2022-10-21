Лідери ЄС затвердили план заходів по боротьбі з енергокризою

Глави держав та урядів ЄС затвердили заходи зі стабілізації ринку енергії та підтримки європейської економіки в умовах енергетичної кризи.

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Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

"З огляду на використання Росією енергетичної зброї, Європейський Союз залишатиметься єдиним, щоб захистити своїх громадян і підприємства та вжити необхідних заходів у терміновому порядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейська Рада погодилася прискорити та активізувати зусилля щодо зменшення попиту, забезпечення безпеки постачання, уникнення нормування та зниження цін на енергію для домогосподарств і підприємств у всьому Союзі, а також заявила про збереження цілісності єдиного ринку.

Також ЄС погодився на спільну закупівлю газу, за винятком обов’язкового агрегування попиту на обсяг, еквівалентний 15% потреб у заповненні сховищ, відповідно до національних потреб, і прискорення переговорів з надійними партнерами для пошуку взаємовигідного партнерства шляхом використання колективного ринку Союзу.

Крім того, передбачається відпрацювання нових оціночних показників для більш точної оцінки умов газового ринку, що мають бути представлені на початку 2023 року. Має бути також представлений "тимчасовий динамічний ціновий коридор" для поставок природного газу, для негайного зниження кількості випадків надмірних цін на газ.

Європейська Рада також пропонує розробити тимчасові рамкові умови для обмеження граничної ціни на газ, що використовується для генерації електроенергії.

Раді ЄС та Єврокомісії пропонується представити заходи "енергетичної солідарності" на випадок переривання у постачанні газу на національному, регіональному рівнях, а також на рівні усього ЄС, які будуть обов’язковими для виконання державами-членами, за умови відсутності між ними двосторонніх угод про таку допомогу та солідарність.

Пропонується також посилити заходи зі збереження енергії та мобілізувати для цього всі наявні інструменти на національному рівні та на рівні ЄС.

Зазначимо, європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Зараз ЄС готовий до нового опалювального сезону та має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.