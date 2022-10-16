Британці скуповують генератори та ліхтарі та готуються до ймовірних відключень електрики

Бритаці готуються до ймовірних відключень електроенергії, запасаючись портативними генераторами, ліхтарями та факелами, зимовим одягом, термобілизною та свічками.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що National Grid цього місяця попередила, що цієї зими Британія може зіткнутися з плановими тригодинними відключеннями електроенергії в будинках і на підприємствах, якщо країна не зможе імпортувати електроенергію з Європи і намагатиметься залучити достатню кількість імпорту для палива газових електростанцій.

Порівняння даних за перші 11 днів жовтня 2021 року з аналогічним періодом цього року показало зростання продажів генераторів на 203% і збільшення продажів ліхтариків і ліхтариків на 43%, повідомив найбільший британський рітейлер з продажу будівельних матеріалів Toolstation.

"Наразі точно невідомо, що National Grid доведеться вдатися до відключень електроенергії цієї зими, очевидно, що клієнти готуються до цього найгіршого сценарію", — сказав представник Toolstation, зазначивши, що генератори можуть використовуватися для живлення електричного обладнання, такого як лампи, тепловентилятори і телевізори.

Дані Toolstation підтверджують звіт компанії Kantar, у якому говориться, що британці запасаються також свічками та ковдрами.

Минулого тижня мережа універмагів John Lewis заявила, що люди скуповують термобілизну , рукавички та халати.

Регулятор енергетики Ofgem заявив, що британські домогосподарства повинні скоротити використання газу та електроенергії, де це можливо, цієї зими, щоб допомогти скоротити витрати та зменшити ризик відключень електроенергії.

Нагадаємо, через обстріли російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії до країн Європейського союзу.

Зазначимо, через війну в Україні та газовий шантаж країни-агресора РФ у Європі загострюється енергетична криза. Так, у Франції мер Парижа Енн Ідальго пропонує скоротити час освітлення Ейфелевої вежі.