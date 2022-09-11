Енергокриза: в Парижі скоротять час підсвічування Ейфелевої вежі

У зв’язку з загостренням енергетичної кризи у Франції мер Парижа Енн Ідальго пропонує скоротити час освітлення Ейфелевої вежі.

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Про це пише Le Journal du Dimanche.

Такий крок пов'язують з енергетичною кризою, ростом цін та надзвичайною кліматичною ситуацією в країні.

Повне відключення підсвічування Ейфелевої вежі - один із пунктів плану "енергетичної тверезості" для Парижа від влади міста.

Щоправда, економія поки не виглядає надто суттєвою.

Йдеться про те, що 336 прожекторів відключатимуться о 23:45, коли останній відвідувач покине вежу (а не о першій годині ночі, як це відбувається зараз).

"Досягнута економія енергії не буде феноменальною", - визнає і сама міська влада, але мер Парижу додає, що "Ейфелева вежа як найбільш відвідуваний пам'ятник у світі, має показати приклад".

Зазначається, що на нічне освітлення вежі припадає лише 4% річного рахунку за електроенергію.

Ейфелева вежа, зведена 133 роки тому, освітлювалася завжди. Її конструктор Гюстав Ейфель запалив близько 10 тисяч газових ліхтарів у вечір її відкриття в 1889 році. У 1900 році газ замінили на електрику. З 1958 року будівля освітлювалася ззовні 1290 прожекторами. А в 1985-му її почали забарвлювати у звичний золотистий колір 336 ліхтарів, які розмістили всередині конструкції. У 2004 році натрієві лампи були замінені на економічніші прожектори потужністю 600 Вт. З настанням сутінків освітлення вмикається автоматично.

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