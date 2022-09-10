Німеччина підготувалась до припинення поставок російського газу, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу. Про це пише Der Spiegel.

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"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо", — сказав Шольц.

"Ми живемо в серйозні часи", - сказав політик. За його словами, це відчувають не тільки люди в Україні, але й "ми в Європі та багато хто в світі".

"Але Німеччина підготувалася – наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу" - зазначив Шольц.

Нагадаємо, 3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу "Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Путін вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Тим часом країнам ЄС вдалося диверсифікувати поставки газу, головним чином за рахунок імпорту скрапленого газу з США, трубопровідного газу з Норвегії, а також збільшення поставок з Північної Африки.