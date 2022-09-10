Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к прекращению поставок российского газа. Об этом пишет Der Spiegel.

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"Мы мобилизуемся как страна, потому что мы солидарная страна. Мы это переживем", - сказал Шольц.

"Мы живем в серьезные времена", – сказал политик. По его словам, это чувствуют не только люди в Украине, но и "мы в Европе и многие в мире".

"Но Германия подготовилась – например, что Россия в значительной степени прекратит поставки газа", - отметил Шольц.

Напомним, 3 сентября Россия продолжила остановку газопровода "Северный поток-1", из-за якобы утечки масла на газоперекачивающем агрегате.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 40% до 9%. Поэтому, по мнению экспертов, Путин уже не сможет давить на европейский газовый рынок .

Между тем, странам ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, главным образом за счет импорта сжиженного газа из США, трубопроводного газа из Норвегии, а также увеличения поставок из Северной Африки.