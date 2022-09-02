"Газпром" продовжив зупинку "Північного потоку": у Єврокомісії обурені "хибним приводом"

Російський "Газпром" заявляє про неможливість відновлення прокачування газу в Європу трубопроводом "Північний потік", яке очікувалося 3 вересня, через виявлення витоку масла при обстеженні газоперекачувального агрегату №24 на компресорній станції "Портова" в Ленінградській області. Про це йдеться у повідомленні газового монополіста.

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"При проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 (ГПА №24) КС "Портова", що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано у ньому.

Вказано, що масло виявлено на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, що входить до складу двигуна, і в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління ГПА зовні шумо-теплоізолюючого кожуху. Акт виявлення витоку масла підписано також представниками Siemens.

"Отримано застереження "Ростехнагляду" про те, що виявлені несправності, пошкодження не дають змоги забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна, у зв'язку з чим необхідно вжити відповідних заходів і призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями", - послалися в "Газпромі".

При цьому там зазначають, що раніше подібні витоки олії були виявлені на ГПА з двигунами №075, №076, №120, які пройшли заводський капітальний ремонт і зараз вимушено простоюють.

Згідно з повідомленням, у Siemens повне усунення витоку масла на цих двигунах називають можливим лише в умовах спеціалізованого ремонтного підприємства.

"Лист про виявлені несправності агрегату Trent 60 та необхідність їх усунення направлено президенту та головному виконавчому директору Siemens Energy AG Крістіану Бруху. До усунення зауважень до роботи обладнання транспортування газу газопроводом "Північний потік" повністю зупинено", - резюмували в "Газпромі".

У свою чергу спікер Європейської комісії Ерік Мамер обурився таким розвитком подій, заявивши у своєму Twitter, що йдеться про хибний привід для продовження зупинки постачання газу.

"Сьогоднішня заява "Газпрому" про те, що він знову закриває "Північний потік-1" під хибним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також свідчить про цинізм Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість виконання контрактів", - написав він.

Нагадаємо, що "Газпром" ще вранці 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.