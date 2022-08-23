Польський виробник азотних добрив ANWIL зупинив роботу через рекордні ціни на газ

Польська компанія ANWIL, що займається виробництвом азотних добрив, призупинила роботи "у зв'язку з безпрецедентним та рекордним зростанням цін на природний газ у Європі". Про це повідомила пресслужба компанії.

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В ANWIL пояснюють, що природний газ є основною сировиною для виробництва азотних добрив. Ціни на природний газ за тиждень зросли на 41% — з 200,4 євро/МВт-год 15 серпня до 282,8 євро/МВт-год 23 серпня. За останні 6 місяців газ на європейських ринках подорожчав на 218%.

"Поточна ситуація на ринку природного газу є унікальною, непередбачуваною та повністю незалежною від ANWIL. Під час зупинки виробничих ліній ANWIL проводитиме реконструкційні та інвестиційні роботи", — зазначили в компанії.

Як тільки макроекономічна ситуація на ринку газу стабілізується, ANWIL відновить роботу.

Ціни на газ почали зростати на тлі повідомлення російського газового монополіста, компанії "Газпром" про те, що 31 серпня буде зупинено єдиний газоперекачувальний агрегат компресорної станції "Портова" на газопроводі "Північний потік-1".

Прокачування газу газопроводом росіяни планують зупинити на три доби з 31 серпня по 2 вересня, а після відновити постачання газу на рівні 33 млн куб. м на добу.

До цього, 25 липня, в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.