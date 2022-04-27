Польща повністю не залежить від російського газу, — прем'єр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у Twitter, що країна стала незалежною від постачання російського газу, і тим самим вона демонструє свій суверенітет.

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"Завдяки нашій передбачливості сьогодні Польща стала незалежною від газу Росії", – йдеться у повідомленні.

Моравецький також наголосив, що газові сховища заповнені.

"Ми заповнюватимемо їх щодня на 100%, сьогодні це 78% з півночі, півдня, заходу, а також від вітчизняного видобутку", - стверджує прем'єр.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях.

До цього Польща запропонувала ЄС оподаткувати російські нафту і газ. Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Євросоюзу відмовлятися від російських енергоресурсів.