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Польща повністю не залежить від російського газу, — прем'єр Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у Twitter, що країна стала незалежною від постачання російського газу, і тим самим вона демонструє свій суверенітет.
Моравецький також наголосив, що газові сховища заповнені.
"Ми заповнюватимемо їх щодня на 100%, сьогодні це 78% з півночі, півдня, заходу, а також від вітчизняного видобутку", - стверджує прем'єр.
Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До цього Польща запропонувала ЄС оподаткувати російські нафту і газ. Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Євросоюзу відмовлятися від російських енергоресурсів.