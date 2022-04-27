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Польша полностью не зависит от российского газа, — премьер Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Twitter, что страна стала независимой от поставок российского газа, и тем самым она демонстрирует свой суверенитет.
Моравецкий также подчеркнул, что газовые хранилища заполнены.
"Мы будем заполнять их каждый день на 100%, сегодня это 78% с севера, юга, запада, а также от отечественной добычи", — утверждает премьер.
Напомним, российский "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что собирается полностью остановить поставки газа с 27 апреля, поскольку PGNiG отказалась платить за топливо в рублях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До этого Польша предложила ЕС обложить налогом российские нефть и газ. Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны Евросоюза отказываться от российских энергоресурсов.