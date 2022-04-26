Польща запропонувала ЄС оподаткувати російські нафту і газ. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на Reform.by.

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"Ми, як Польща, завдяки багаторічним та послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з Російської Федерації. Проте розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику та оцінили свою готовність", - сказала міністр клімату та довкілля Польщі Ганна Москва.

За її словами, Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС, за аналогією із системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS – європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках реалізації планів щодо кліматичних цілей.

"Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, який підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала вона.

На думку міністра, російський ETS може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Москва зазначила, що в такому плані мають бути прописані обсяги та терміни скорочення використання енергоресурсів із РФ.

Міністр додала, що поки що проробляються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість встановлення верхньої межі ціни на нафту з РФ, щоб вдарити по доходах Кремля та уникнути негайного введення ембарго на імпорт російських енергоресурсів.