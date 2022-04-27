Росія зупинила постачання газу Польщі та Болгарії, а Австрія погодилася платити за газ у рублях

Російський газовий монополіст Газпром припинив постачання газу Польщі та Болгарії, а Австрія погодилася платити за газ у рублях.

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"Російська енергетична компанія "Газпром" заявила в середу, що призупинила постачання газу до Болгарії та Польщі через несплату за газ у рублях, що стало найжорсткішою відповіддю Кремля на міжнародні санкції. над війною в Україні", - повідомляє видання Reuters.

У заяві "Газпрому" йдеться, що він "повністю призупинив постачання газу Bulgargaz та PGNiG через відсутність платежів у рублях", маючи на увазі польські та болгарські газові компанії. У свою чергу, обидві країни звинуватили Росію в порушеннях довгострокових контрактів на поставку.

"Оскільки всі торгові та юридичні зобов'язання дотримані, зрозуміло, що нині природний газ використовується більше як політична та економічна зброя у нинішній війні", - заявив міністр енергетики Болгарії Олександр Ніколов.

"Відключення постачання газу є порушенням контракту, і PGNiG залишає за собою право вимагати компенсацію і використовуватиме для цього всі доступні договірні та юридичні засоби", - заявили в польській газовій компанії PGNiG.

Постачання "Газпрому" покривають близько 50% споживання Польщі та близько 90% споживання Болгарії. Польща заявила, що їй не потрібно використовувати резерви, та її газові сховища заповнені на 76%. Болгарія заявила, що веде переговори щодо імпорту зрідженого природного газу через Туреччину та Грецію.

У свою чергу російське видання Інтерфакс повідомляє, що канцлер Австрії Карл Нехаммер погодився оплачувати "Газпрому" газ у рублях, як того вимагає російська сторона.

Зазначається, що це рішення було ухвалено в домовленості з австрійською компанією OMV, яка була задіяна у проекті будівництва "Північного потоку-2".

Нагадаємо, 26 квітня "Газпром" заявив, що припиняє постачати газ полякам і болгарам з середи 27 квітня.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.