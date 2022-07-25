"Газпром" снизит прокачку газа по "Северному потоку-1". Еще одна турбина нуждается в ремонте

Российский газовый монополист “Газпром”, заявляет что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки. Об этом говорится в сообщении “Газпрома”.

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"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля составит до 33 млн куб. м в день", — сказано в сообщении.

Напомним, напомним, с 10 по 21 июля "Газпром" останавливал газопровод "Северный поток-1" на плановых ремонт. И хотя многие европейские политики и эксперты допускали, что поставки по газопроводу в срок не возобновятся, 21 июля "Газпром" все же возобновил поставку газа по трубопроводу. При этом накануне возобновления поставок в Кремле заявили, что из-за санкций поставки в дальнейшем могут сократиться до 20% от проектной мощности.

Остановке поставок газа по “Северному потоку-1” предшествовало решение Канадского правительства вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Украинское правительство охарактеризовало этот шаг, как отступление от политики санкций, и отметило, что у "Газпрома" есть возможности сохранить поставки газа на уровне контрактных обязательств и без турбины.

Несмотря на решение Канады вернуть турбину, Кремль не принимал ее обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.