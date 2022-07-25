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"Газпром" знизить прокачування газу "Північним потоком-1". Ще одна турбіна потребує ремонту
Російський газовий монополіст "Газпром", заявляє, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі "Північний потік-1", компанія має намір зупинити турбіну і знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу. Про це йдеться у повідомленні "Газпрому".
"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова". Добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 мск 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на день", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, нагадаємо, з 10 по 21 липня "Газпром" зупиняв газопровід "Північний потік-1" на плановий ремонт. І хоча багато європейських політиків та експертів припускали, що постачання газопроводом у термін не відновляться, 21 липня "Газпром" все ж таки відновив постачання газу трубопроводом. При цьому напередодні відновлення постачань у Кремлі заявили, що через санкції постачання надалі можуть скоротитися до 20% від проектної потужності.
Зупинці постачань газу "Північним потоком-1" передувало рішення Канадського уряду повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яка раніше була заарештована через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Український уряд охарактеризував цей крок як відступ від політики санкцій, і зазначило, що "Газпром" має можливість зберегти постачання газу на рівні контрактних зобов'язань і без турбіни.
Незважаючи на рішення Канади повернути турбіну, Кремль не приймав її назад і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.