Польский производитель азотных удобрений ANWIL остановил работу из-за рекордных цен на газ

Польская компания ANWIL, занимающаяся производством азотных удобрений, приостановила работы "в связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на газ в Европе". Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В ANWIL объясняют, что природный газ является основным сырьем для производства азотных удобрений. Цены на природный газ за неделю выросли на 41% - с 200,4 евро/МВт-час 15 августа до 282,8 евро/МВт-час 23 августа. За последние 6 месяцев газ на европейских рынках подорожал на 218%.

"Текущая ситуация на рынке природного газа уникальна, непредсказуема и полностью независима от ANWIL. Во время остановки производственных линий ANWIL будет проводить реконструкционные и инвестиционные работы", — отметили в компании.

Как только макроэкономическая ситуация на рынке газа стабилизируется, ANWIL возобновит работу.

Цены на газ начали расти на фоне сообщения российского газового монополиста компании "Газпром" о том, что 31 августа будет остановлен единый газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".

Прокачку газа по газопроводу россияне планируют остановить на трое суток с 31 августа по 2 сентября, а после возобновить поставки газа на уровне 33 млн куб. м в день.

До этого, 25 июля, в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе "Северный поток-1", компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в день.