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Росія знову обстріляла залізничний вокзал Дніпра: що відомо про постраждалих та рух поїздів
Увечері 30 жовтня російські війська завдали серії прицільних ударів по залізничному вокзалу міста Дніпро.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
В компфнії підкреслили, що евакуацію пасажирів та персоналу було оголошено завчасно. За попередньою інформацією компанії, більшість людей вдалося убезпечити.
"На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнуто зони для тривалого перебування. Як і минулої ночі, попри безпекові затримки, працюватимемо, щоб попри все відправити усі поїзди", — запевнили в УЗ.
За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Також відомо про щонайменше одну постраждалу — поранену жінку госпіталізували до медичного закладу.
Залізничники закликають усіх, хто перебуває на території вокзалу, залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.
Пасажирам, які планували поїздку, але вважають її некритичною на сьогодні, пропонують здати квиток із 100% компенсацією вартості та перенести подорож на іншу дату.
Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро 29 жовтня безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд. Загинуло 15 осіб. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували.