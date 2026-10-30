RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Готівковий курс:

USD

46,54

46,30

EUR

51,80

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Росія знову обстріляла залізничний вокзал Дніпра: що відомо про постраждалих та рух поїздів

Вокзал Дніпра опинився під прицільним ударом РФ
Вокзал Дніпра опинився під прицільним ударом РФ

Увечері 30 жовтня російські війська завдали серії прицільних ударів по залізничному вокзалу міста Дніпро.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В компфнії підкреслили, що евакуацію пасажирів та персоналу було оголошено завчасно. За попередньою інформацією компанії, більшість людей вдалося убезпечити.

"На підземних площах вокзалу Дніпра розгорнуто зони для тривалого перебування. Як і минулої ночі, попри безпекові затримки, працюватимемо, щоб попри все відправити усі поїзди", — запевнили в УЗ.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжи, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Також відомо про щонайменше одну постраждалу — поранену жінку госпіталізували до медичного закладу.

Залізничники закликають усіх, хто перебуває на території вокзалу, залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Пасажирам, які планували поїздку, але вважають її некритичною на сьогодні, пропонують здати квиток із 100% компенсацією вартості та перенести подорож на іншу дату.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Дніпро 29 жовтня безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд. Загинуло 15 осіб. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності