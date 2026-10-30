Чеський мільярдер хоче викупити сімейний холдин власника бренду Ray-Ban за €30 млрд готівкою

Чеський мільярдер Міхал Стрнад запропонував €30 млрд за сімейний холдинг Delfin, якому належить частка акцій виробника окулярів Ray-Ban. Однак один зі спадкоємців засновника холдингу вже виступив проти продажу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Пропозиція передбачає викуп усієї компанії готівкою. Водночас Стрнад готовий придбати контрольний пакет щонайменше 62,5%, якщо частина власників захоче зберегти свої акції. Запропонована сума на 30% нижча за вартість чистих активів Delfin.

Чому продаж може не відбутися

Delfin заснував італійський мільярдер Леонардо Дель Веккіо, який помер у 2022 році. Нині холдинг належить вісьмом його спадкоємцям, кожен із яких має по 12,5%. Після смерті засновника між членами родини виникли суперечки щодо управління активами та продажу часток.

Один зі спадкоємців, Леонардо Марія дель Веккіо, виступив проти пропозиції Стрнада.

"Справа всього життя мого батька має залишатися цінним надбанням для Італії", – заявив він.

Пропозиція щодо Delfin діятиме 30 днів. Для її реалізації потрібна згода всіх восьми акціонерів на зміну обмежень щодо володіння компанією.

Активи Delfin Sarl

Delfin Sarl — люксембурзька сімейна холдингова компанія та інвестиційний офіс, заснований у 2006 році італійським підприємцем Леонардо Дель Веккіо. Після його смерті у 2022 році компанія перейшла у власність вісьмох спадкоємців, кожен із яких володіє 12,5% акцій.

Холдинг має частки в низці великих міжнародних компаній. Найбільша з них — 32,26% акцій EssilorLuxottica, виробника окулярів Ray-Ban та інших брендів оптики. Також до активів Delfin належать частки в італійських банках Mediobanca (19,74%), Banca Monte dei Paschi di Siena (17,53%) та UniCredit (2,7%), страховій компанії Assicurazioni Generali (10,053%), нерухомій компанії Covivio (28,03%), авіакомпанії Luxair (13%) та виробнику аерокосмічної техніки Avio (3,68%).

Загальна вартість активів холдингу перевищує €55 млрд.

Що відомо про покупця?

34-річний Міхал Стрнад — власник оборонної групи CSG, яка постачає боєприпаси Збройним силам України, і найзаможніша людина Чехії.

Він також є найбагатшим бізнесменом із оборонної сфери у світі і посідає третє місце у списку найбагатших людей планети молодше 40 років.

Стрнад успадкував Czechoslovak Group від свого батька. Він став головним виконавчим директором компанії у віці 21 року, а власником — через п'ять років.

На початку 2026 року CSG провела первинне публічне розміщення акцій, під час якого залучила €2,55 млрд. Стрнад заявляв, що планує вкладати ці кошти також у бізнеси поза оборонною галуззю.