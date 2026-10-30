Асфальтобетонний завод у Дубні продали за понад 15 млн грн: хто став власником

У місті Дубно на Рівненщині через аукціон реалізували майновий комплекс асфальтобетонного заводу, що належить державному підприємству "Рівненський облавтодор". Фінальна вартість лота склала 15 мільйонів 230 тисяч гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.

Об'єкт розташований на вулиці Широкій, 55. До складу придбаного майна увійшли виробничі будівлі, ангари, складські приміщення, асфальтозмішувальні установки, резервуари для зберігання нафтопродуктів, технологічні майданчики для виготовлення асфальтобетону, а також власна залізнична колія довжиною майже 583 метри.

Єдиний учасник торгів та профіль покупця

На торги зареєструвався лише один претендент — місцеве підприємство ТОВ "Гюалос", яке запропонувало за завод суму, що лише на 5750 гривень перевищувала стартову ціну.

Згідно з реєстраційними даними, компанія належить Андрію, Олександру та Людмилі Кірічукам. Основним видом діяльності фірми є гуртова торгівля будівельними матеріалами, зокрема імпорт та реалізація листового скла і дзеркал. За минулий звітний рік загальний виторг підприємства досяг майже 2,6 мільярда гривень.

Причини продажу та борги перед працівниками

Реалізація виробничого комплексу відбувається в межах процедури санації "Рівненського облавтодору", спрямованої на відновлення платоспроможності та розрахунки з кредиторами.

За даними Міністерства юстиції, на старті судової процедури державне підприємство накопичило майже 19,5 мільйона гривень заборгованості з виплати зарплат. Хоча більшу частину цього боргу вже виплатили, перед 75 співробітниками все ще залишається невиплаченим понад один мільйон гривень. Для закриття боргових зобов'язань облавтодор продовжує продаж частини своїх активів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України продав на онлайн-аукціоні єдиний майновий комплекс "Заводу порошкової металургії" у Броварах Київської області за 275,001 млн грн без ПДВ (понад 330 млн грн з урахуванням податку).