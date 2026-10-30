Мита на Temu та Shein: ЄС планує збирати до €6 млрд на рік із дешевих посилок із Китаю

Спеціальні митні платежі на дешеві посилки, спрямовані проти експансії китайських торговельних майданчиків Shein та Temu, можуть приносити бюджету Європейського Союзу до 6 мільярдів євро щороку в період із 2028 по 2034 рік.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними Єврокомісії, торік до країн блоку надійшло близько 5,8 мільярда посилок вартістю менш ніж 150 євро, що на 26% більше порівняно з попереднім роком. Більшість із цих відправлень мали штучно занижену декларовану вартість для уникнення сплати мита.

Кроки Брюсселя слідують за аналогічним рішенням США, які минулого року скасували безмитний режим для онлайн-замовлень через недобросовісну конкуренцію та побоювання щодо якості товарів.

Нові платежі та розподіл надходжень

Із 1 листопада ЄС запроваджує додатковий збір у розмірі 2 євро на кожну окрему річ у замовленні. Це рішення збільшує навантаження на імпорт після того, як із початку липня вже діє базовий збір у 3 євро на посилку.

Координатор митної реформи в Європейському парламенті Дірк Готінк пояснив, що додаткові платежі покликані зупинити токсичну бізнес-модель постачання дешевої несертифікованої китайської продукції. За його словами, отримані кошти допоможуть профінансувати роботу митних органів блоку для надійного захисту спільного ринку.

Згідно з планами, приблизно 90% зібраних коштів надходитиме до загального бюджету Євросоюзу, а 10% залишатиметься державам-членам. Наразі країни ЄС утримують 25% таких зборів, тому остаточні пропорції ще обговорюватимуться під час переговорів щодо бюджету на 2028–2034 роки.

Реакція маркетплейсів та адаптація бізнесу

Нові європейські правила суттєво тиснуть на китайські комерційні гіганти. Платформа Shein формує у Європі приблизно третину власного виторгу, а материнська компанія сервісу Temu — холдинг PDD Holdings — попередила про помітний негативний вплив нововведень на бізнес.

Щоб утримати покупців, Temu почала частково субсидувати ці збори власними знижками, а Shein розширює складські площі в Польщі, намагаючись зберегти цінову конкурентоспроможність.

Водночас компанія AliExpress оголосила про збільшення мережі локальних складів, застерігши, що додаткові платежі вдарять по незаможних європейських родинах. Своєю чергою американський маркетплейс Amazon заявив, що 97% товарів для клієнтів із блоку відвантажуються безпосередньо зі складів на території ЄС, тому обмеження майже не торкнуться його операцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз запровадив новий митний збір у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, які раніше звільнялися від оподаткування за правилом de minimis, для стримування напливу дешевої продукції з Китаю.