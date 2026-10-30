Витрати на ШІ знову налякали Уолл-стріт: Nasdaq опустився до мінімуму за три місяці

Американський технологічний індекс Nasdaq у п’ятницю опустився до найнижчого рівня майже за три місяці. Нову хвилю розпродажу спричинили плани Amazon і надалі різко нарощувати витрати на штучний інтелект та попередження Intel про відтік грошових коштів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

Акції Amazon подешевшали приблизно на 2% після того, як компанія повідомила про значний відтік грошових коштів у третьому кварталі та дала зрозуміти, що наступного року капітальні витрати знову зростуть.

Ще сильніше інвестори відреагували на звітність Intel. Акції виробника чипів обвалилися більш ніж на 30%, що стало найбільшим одноденним падінням за всю історію компанії.

Intel попередила, що не очікує позитивного грошового потоку цього року. На компанію тиснуть слабкий ринок персональних комп’ютерів, проблеми у виробництві та значні витрати на розширення потужностей.

Падіння Intel потягнуло за собою виробників чипів

Розпродаж швидко поширився на інші технологічні компанії.

Акції Nvidia втрачали близько 3%, AMD — 9,3%, а галузевий індекс виробників напівпровідників знизився на 5,7%. Акції Dell та HP подешевшали приблизно на 9% кожна.

Якщо падіння котирувань збережеться, Amazon та Intel можуть разом втратити близько $200 млрд ринкової вартості.

Водночас Nasdaq-100 прямував до скорочення капіталізації більш ніж на $1 трлн, а загальні втрати індексу за жовтень можуть перевищити $2 трлн.

Станом на 09:53 за східноамериканським часом Nasdaq Composite падав на 2,21% — до 25 606 пунктів. S&P 500 втрачав 1,22%, а Dow Jones — 0,39%.

Інвесторів дедалі більше турбує окупність ШІ

Головним питанням для ринку стає не попит на штучний інтелект як такий, а масштаб коштів, які технологічні компанії вкладають у дата-центри, чипи та іншу інфраструктуру, а також терміни повернення цих інвестицій.

Головний ринковий стратег B. Riley Wealth Арт Хоган зазначив, що після стрімкого зростання технологічних акцій навіть невеликого розчарування достатньо для значного падіння котирувань.

Водночас він не вважає нинішній розпродаж початком широкого обвалу ринку. За його оцінкою, інвестори радше переводять кошти з надзвичайно популярного технологічного сектору у більш захисні активи.

На цьому тлі індекси секторів товарів першої необхідності та охорони здоров’я зростали на 1,9% та 1,7% відповідно.

Додатковий тиск створюють очікування підвищення процентних ставок у США. Дорожчі запозичення можуть ускладнити фінансування масштабних ШІ-проєктів, особливо з огляду на те, що технологічні компанії дедалі активніше залучають борговий капітал.

Нагадаємо, напередодні найбільші технологічні компанії світу втратили майже $900 млрд капіталізації через занепокоєння інвесторів рекордними витратами на штучний інтелект. Сукупні капітальні витрати Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet сягнули $207 млрд проти $113 млрд роком раніше. Особливо сильно постраждала Alphabet, яка за одну торгову сесію втратила близько $500 млрд ринкової вартості.