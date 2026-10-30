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Расходы на ИИ снова напугали Уолл-стрит: Nasdaq опустился до минимума за три месяца

Nasdaq
Nasdaq опустился до минимума за три месяца из-за ИИ

Американский технологический индекс Nasdaq в пятницу опустился до самого низкого уровня почти за три месяца. Новую волну распродажи повлекли за собой планы Amazon и в дальнейшем резко наращивать затраты на искусственный интеллект и предупреждение Intel об оттоке денежных средств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

Акции Amazon подешевели примерно на 2% после того, как компания сообщила о значительном оттоке денежных средств в третьем квартале и дала понять, что в следующем году капитальные расходы снова возрастут.

Еще сильнее инвесторы отреагировали на отчетность Intel. Акции производителя чипов обвалились более чем на 30%, что явилось самым большим однодневным падением за всю историю компании.

Intel предупредила, что не ожидает положительного денежного потока в текущем году. На компанию оказывают давление слабый рынок персональных компьютеров, проблемы в производстве и значительные затраты на расширение мощностей.

Падение Intel повлекло за собой производителей чипов

Распродажа быстро распространилась на другие технологические компании.

Акции Nvidia теряли около 3%, AMD – 9,3%, а отраслевой индекс производителей полупроводников снизился на 5,7%. Акции Dell и HP подешевели примерно на 9% каждая.

Если падение котировок сохранится, Amazon и Intel могут потерять около $200 млрд рыночной стоимости.

В то же время Nasdaq-100 стремился к сокращению капитализации более чем на $1 трлн, а общие потери индекса за октябрь могут превысить $2 трлн.

По состоянию на 09:53 по восточноамериканскому времени Nasdaq Composite падал на 2,21% - до 25 606 пунктов. S&P 500 терял 1,22%, а Dow Jones – 0,39%.

Инвесторов все больше беспокоит окупаемость ИИ

Главным вопросом для рынка становится не спрос на искусственный интеллект как таковой, а масштаб средств, вкладываемых технологическими компаниями в дата-центры, чипы и другую инфраструктуру, а также сроки возврата этих инвестиций.

Главный рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган отметил, что после стремительного роста технологических акций даже небольшого разочарования достаточно для значительного падения котировок.

В то же время он не считает нынешнюю распродажу началом широкого обвала рынка. По его оценке, инвесторы скорее переводят средства из чрезвычайно популярного технологического сектора в более защитные активы.

На этом фоне индексы секторов товаров первой необходимости и здравоохранения росли на 1,9% и 1,7% соответственно.

Дополнительное давление создают ожидание повышения процентных ставок в США. Более дорогие заимствования могут усложнить финансирование масштабных ШИ-проектов, особенно ввиду того, что технологические компании все активнее привлекают долговый капитал.

Напомним, накануне крупнейшие технологические компании мира потеряли почти $900 млрд капитализации из-за беспокойства инвесторов рекордными затратами на искусственный интеллект. Совокупные капитальные расходы Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet составили $207 млрд против $113 млрд годом ранее. Особенно сильно пострадала Alphabet, за одну торговую сессию потерявшая около $500 млрд рыночной стоимости.

Автор:
Татьяна Гойденко

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