ШИ начал бить по рекламе Google: Alphabet потеряла более $500 млрд капитализации

Рыночная капитализация Alphabet, материнской компании Google, сократилась более чем на $500 млрд. за один день после публикации квартальной отчетности. Акции компании упали почти на 13% и достигли шестимесячного минимума на фоне опасений инвесторов по поводу огромных затрат на искусственный интеллект и его влияния на рекламный бизнес Google.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на BBC.

По итогам торгов в четверг рыночная стоимость Alphabet сократилась примерно с $3,97 трлн. до $3,46 трлн.

В то же время, финансовые показатели компании на первый взгляд остаются сильными. Квартальный доход Alphabet вырос на 25% в годовом исчислении — до $127,6 млрд. Доход Google Cloud увеличился на 103% и приблизился к $31 млрд.

Однако прибыль компании за квартал сократилась на 25%. Кроме того, Alphabet второй раз за свою историю как публичной компании зафиксировала отрицательный свободный денежный поток — более $9 млрд. Это почти вдвое больше трех месяцев назад.

Основной причиной значительных затрат стали масштабные инвестиции Google в развитие искусственного интеллекта.

ИИ начал оказывать давление на рекламный бизнес Google

Дополнительную обеспокоенность инвесторов вызвала ситуация в поисковом бизнесе Google, который остается основным источником рекламных доходов компании.

Google все активнее использует созданные искусственным интеллектом резюме и ответы непосредственно в поисковике. Это влияет на количество рекламы, которую компания может показывать и продавать рядом с результатами поиска.

Главный аналитик Forrester Трейси Ву отметила, что результаты Alphabet демонстрируют сложность одновременного финансирования масштабных инвестиций в ИИ и сохранения стабильности уже сложившихся направлений бизнеса.

В то же время главный бизнес-директор Google Филипп Шиндлер заявил, что компания удовлетворена развитием поиска, ориентированного на искусственный интеллект.

Amazon также наращивает расходы

Отрицательно инвесторы отреагировали и на результаты Amazon. После завершения основных торгов акции компании упали примерно на 6%.

Квартальные продажи Amazon увеличились на 11% — до $201 млрд. В то же время, компания зафиксировала отрицательный денежный поток в размере $42 млрд. За три месяца объем таких расходов вырос в шесть раз.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси объяснил высокие затраты инвестициями в новые направления, которые в перспективе могут превратиться в чрезвычайно крупные бизнесы.

Среди перспективных направлений он назвал производство собственных компьютерных чипов и платформу разработчиков искусственного интеллекта Bedrock.

Microsoft наращивает доходы, но инвесторы остаются осторожными

Акции Microsoft после обнародования результатов в четверг снизились менее чем на 1%.

Квартальный доход компании вырос на 19% в годовом исчислении — до $92,3 млрд. Доход облачного бизнеса увеличился на 30% и достиг $63 млрд.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил о стремительном росте использования Copilot. Количество ежедневных пользователей сервиса увеличилось на 500% в годовом исчислении.

Несмотря на рост доходов технологических гигантов, инвесторы все больше оценивают не сам масштаб инвестиций в ИИ, а способность компаний превратить эти вложения в стабильную прибыль без ущерба для основного бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что во втором квартале Alphabet впервые за более чем два десятилетия получила отрицательный денежный поток в размере $5,9 млрд из-за масштабных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Тогда компания также повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $195–205 млрд, а ее акции на послеторговой сессии упали примерно на 3,5%.