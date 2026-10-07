ЕС готовит новый налог, чтобы взыскать деньги с Google, Apple и Meta

Европейская комиссия рассматривает возможность введения широкого налога на все крупные корпорации, чтобы получить дополнительные доходы от ведущих технологических компаний США и избежать ответных мер со стороны администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По словам шести информированных чиновников, Брюссель ищет способы привлечь больше поступлений от таких групп, как Apple, Meta и Google, не выделяя их в отдельную целевую категорию. Вашингтон ранее угрожал торговым ответом странам, внедряющим прямое собрание на цифровые услуги.

Дискуссии продолжаются на фоне переговоров по совместному бюджету блока и внутренним бюджетным ограничениям в странах ЕС, тогда как глобальные усилия по налогообложению доходов транснациональных корпораций зашли в тупик.

Как планируется изменить корпоративный налог

Брюссель рассматривает изменения в существующей инициативе под названием «Корпоративный ресурс для Европы» (Core):

действующая версия предложения обязывает все компании, работающие в ЕС с годовым доходом более 100 млн. евро, уплачивать ежегодный фиксированный налоговый взнос;

в текущем виде механизм охватывает лишь небольшую долю доходов транснациональных компаний и вызывает сопротивление большинству стран блока, поскольку ставит в невыгодное положение многие средние европейские предприятия;

изменение пороговых показателей для охвата только сверхбольших корпораций позволит одновременно увеличить сборы с технологических групп и защитить средний европейский бизнес;

новый налог будет распространяться на все типы предприятий, а не только сектор цифровых услуг.

Сбор Core входит в пакет из пяти новых собственных ресурсов, которые с 2028 года должны совместно привлекать около 60 млрд евро в год в общий бюджет ЕС. Для утверждения изменений потребуется согласие всех 27 стран блока.

Угроза США и статус глобального соглашения

Предыдущие международные усилия по налогообложению цифровых гигантов остановились. Соглашение 2021 года под эгидой ОЭСР, которая обязала крупные корпорации платить налоги в странах получения дохода, заблокирована после переизбрания президента США Дональда Трампа в 2024 году — должностные лица ЕС фактически считают договоренность мертвой.

Прямой цифровой налог вряд ли получит поддержку стран блока из-за опасений мести США. Франция, Италия, Испания и Австрия уже имеют национальное цифровое собрание, из-за чего Вашингтон начал расследование по статье 301, угрожающей этим странам торговыми пошлинами.

Европейская комиссия и организация CCIA, представляющая интересы американских техногигантов, отказались от комментариев по поводу переговоров о новом сборе. В то же время представитель Еврокомиссии сообщил, что он готов поддержать Совет ЕС и Европарламент в достижении договоренности о пакете новых собственных ресурсов в этом году для обеспечения финансирования общих приоритетов на следующее десятилетие.

Напомним, ранее сообщалось, что Google судится с ЕС по требованию открыть Android для посторонних ШИ-ботов. Компания оспаривает попытку Европейского Союза заставить ее открыть операционную систему для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта и передать поисковые данные посторонним провайдерам.