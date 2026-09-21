Штраф на €403 млн: Google наказали в ЕС за незаконный сбор геолокации пользователей

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Google на 403 млн евро (около 463 млн долларов) за нарушение правил обработки геолокационных данных пользователей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Расследование против техногиганта было начато после ряда жалоб от европейских организаций по защите прав потребителей. Надзорный орган установил, что сервисы корпорации Alphabet нарушали правила при отслеживании местонахождение пользователей, а также фиксации их активности в интернете и приложениях.

Помимо выплаты штрафа регулятор обязал компанию устранить нарушения и согласовать обработку данных с нормами ЕС в течение шести месяцев.

Скрытая реклама и аргументы компании

По словам заместителя главы регулятора Грэма Дойла, из-за скрытых настроек люди не осознавали реальных масштабов слежки:

пользователи могли не догадываться, что информацию об их местонахождении собирают для показа персонализированной рекламы и определения интересов;

из-за непрозрачности системы потребители фактически теряли контроль над собственными персональными данными;

это уже четвертый по размеру штраф в истории европейского регулятора после введения общего регламента защиты данных (GDPR);

в Google заявили, что дело касается уже обновившихся старых правил, а с 2019 года компания ввела простые инструменты для управления историей геолокации.

Напомним, ранее сообщалось, что материнская компания Google заплатит более $340 млн для урегулирования иска в Великобритании. Корпорация Alphabet согласилась на выплату, чтобы закрыть коллективные претензии по завышенным комиссиям за загрузку приложений в магазине Google Play.