Материнская компания Google заплатит более $340 млн для урегулирования иска в Великобритании

Корпорация Alphabet согласилась выплатить около $343 млн (260 млн фунтов стерлингов) для урегулирования коллективного иска в Великобритании. Техногигант обвинялся в установлении несправедливо завышенных комиссий за загрузку приложений в магазине Google Play.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Иск рассматривал Апелляционный трибунал по конкуренции. Истцы утверждали, что Google злоупотребляла своим доминантным положением на рынке и взимала чрезмерные комиссии по разработчикам программного обеспечения для устройств на базе операционной системы Android. Стороны пришли к соглашению накануне судебного процесса, который должен был длиться 10 недель.

Распределение средств и условия сделки

Договоренность еще должна получить официальное утверждение трибунала:

компенсации разработчикам: около $211 млн (160 млн фунтов стерлингов) предназначено непосредственно для выплат тысячам британских разработчиков;

судебные издержки: остальные примерно $132 млн (100 млн фунтов стерлингов) пойдут на покрытие судебных сборов, расходов на финансирование процесса и юридическое сопровождение;

позиция компании: в рамках соглашения Alphabet не признала свою вину или юридическую ответственность.

Размер выплат для отдельных участников будет зависеть от их масштаба: от фиксированных примерно $264 (200 фунтов стерлингов) для небольших студий до нескольких миллионов долларов для крупных компаний.

Иск возглавлял профессор права Барри Роджер, изначально требовавший взыскать до $1,32 млрд (1 млрд фунтов стерлингов) компенсации. Финансирование судебного процесса обеспечило специализированная компания Bench Walk.

Напомним, ранее сообщалось, что техногиганту грозят иски на 10 миллиардов долларов после рекордного штрафа от Еврокомиссии. Конкуренты потребовали возмещения после первого решения регулятора по новому Закону ЕС о цифровых рынках.