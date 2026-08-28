В Украине изменились цены на перевозку зерна: почему длинные маршруты дорожают, а короткие дешевеют

В Украине автомобильные перевозки зерна на расстояние более 400 км начали расти в цене из-за переориентации грузопотоков на западные границы. В то же время на коротких маршрутах стоимость транспортировки, напротив, снижается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.com, ссылаясь предоставленные аналитиков "Укргруз АГРО".

Почему дорожают длительные рейсы

На маршрутах протяженностью от 400 до 700 км и более 900 км тарифные ставки выросли в среднем на 2–16%. Наибольшее удорожание зафиксировано именно на длинных дистанциях.

Основная причина — рост объемов перевозок в направлении западных границ из-за ситуации безопасности. Это повлекло за собой повышенный спрос на автозерновозы, тогда как очереди на пунктах пропуска существенно ухудшают оборачиваемость транспорта.

Поскольку один рейс длится дольше, количество доступных на рынке машин сокращается, что толкает цены вверх.

Что происходит на коротких дистанциях

На плечи перевозок до 400 км тарифы снизились на 5–8% или остались почти без изменений. Аналитики это объясняют ростом доли коротких маршрутов в общей структуре рынка.

Основные потоки зерна сейчас формируются из южных и северных областей в направлении портов и пунктов Одесщины (в частности, Измаила, Рени и Орловки). Значительные объемы пшеницы, ячменя и рапса везут из Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областей.

Также продолжаются активные отправки во Львовскую и Волынскую области (в частности непосредственно из Одесщины), что уже привело к образованию очередей на границе.

В целом спрос на зерновоз остается высоким, а наибольшая потребность в грузовиках наблюдается в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года среднесуточный объем передачи зерновых грузов через железнодорожные пограничные переходы с Румынией вырос до 31,2 вагона в сутки.