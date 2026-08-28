Украина досрочно накопила необходимый запас газа к зиме

В украинских подземных хранилищах газа накопили 14,6 млрд. куб. м, что соответствует целевому показателю для базового сценария прохождения осенне-зимнего периода 2026/2027.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Украина готова к зиме

Целевого показателя наполненности подземных газовых хранилищ удалось достичь на месяц раньше запланированного срока.

Накопление запасов газа является одним из ключевых элементов подготовки Украины к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов и обеспечению стабильности газовой системы и энергетической безопасности страны.

К достижению необходимого уровня запасов присоединились украинские газодобывающие компании, оператор ГТС Украины, НАК "Нафтогаз Украины" и работники топливно-энергетического комплекса.

По объемам запасов газа Украина уже готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов. В то же время, работа по подготовке к отопительному сезону по другим направлениям продолжается.

Ранее Шмигаль заявлял, что Украина намерена начать отопительный сезон 2026-2027 годов с минимум 13 миллиардами кубических метров газа в подземных хранилищах, как и в предыдущем сезоне.