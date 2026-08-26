Россия атаковала газораспределительную инфраструктуру в двух областях

26 августа российская армия атаковала объекты Газораспределительных сетей Украины. В результате обстрела повреждена газораспределительная инфраструктура компании на Черниговщине, а на Харьковщине под удар попала аварийная бригада.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным "Газсетей", в Харьковской области под вражеский удар попала аварийная бригада. Работники как раз направлялись по вызову, чтобы локализовать аварию на газовой инфраструктуре. Один работник получил осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

Это не первый случай, когда Россия атакует газораспределительную инфраструктуру и людей, обеспечивающих ее работу и восстановление после обстрелов.

"Наши бригады продолжают локализовать аварии, восстанавливать поврежденные сети и обеспечивать газораспределение там, где это возможно. Мы работаем в условиях постоянной военной угрозы, поэтому важно сделать все от нас зависящее, чтобы защитить людей, ежедневно выполняющих эту работу", - отметила председатель правления "Газмереж" Людмила Киндер.

Напомним, 26 августа российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ группы "Нефтегаз".