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В Украине проверили молочную продукцию: нарушителям выписали штрафов на полмиллиона гривен

молоко
Сумма штрафов за фальсификации молочки в Украине превысила полмиллиона гривен / Depositphotos

За первые семь месяцев 2026 года Госпродпотребслужба проверила 238 продавцов и производителей молочки, выявила 13 фактов нарушений с маркировкой и оштрафовала виновных на 570,7 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Госпродслужба.

Вопросы контроля за молочной продукцией обсудили во время рабочего совещания о состоянии рынка, конкуренции и защите прав потребителей.

"В 13 случаях установлены нарушения, в частности, относительно достоверности информации о пищевых продуктах и их маркировке. Выдано 11 предписаний, к ответственности привлечены 8 человек, общая сумма штрафов составила 570,7 тыс. грн", — отметили в учреждении.

Участники предложили изменения для борьбы с фальсифицированными продуктами. Среди них - определение на законодательном уровне понятий "фальсифицированный пищевой продукт" и "пищевое мошенничество"; установление ответственности за производство и продажу такой продукции; пересмотр ограничений на плановые проверки.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что даже во время военного положения и ограничений на проверки продолжают следить за соблюдением закона и реагировать на нарушения.

Ранее сообщалось, что в Украине массово подрабатывают продукты, используя вместо натуральных компонентов более дешевые заменители. Больше всего некачественного товара среди молочной продукции и колбасных изделий.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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