Фальсификат: какие продукты питания подрабатывают чаще и на что обращать внимание при покупке в магазине

В Украине массово подрабатывают продукты, используя вместо натуральных компонентов более дешевые заменители. Больше всего некачественного товара среди молочной продукции и колбасных изделий.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал УНИАН директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Какие продукты подрабатывают чаще всего

"Массово у нас подрабатывают именно молочку – сметану, сыры кисломолочные, сыры. Также колбасные изделия – эти две группы товаров больше всего подрабатывают", – отмечает эксперт.

По его словам, большинство таких продуктов – фальсификат, с измененным составом и свойствами продукта. Его производят в основном в Украине.

"Они состав меняют: молочный на растительный, если это масло или сыр. Колбасу не высшего сорта, а первого делают. То есть меньше мяса, больше разных добавок" – рассказывает Несмиянов.

Что касается доли мошеннических товаров на рынке, то он отмечает, что конкретные цифры сложно назвать, но масштабы могут быть значительными.

"Я не знаю, что в Европе, а в Украине - до 30% легко. Смотря, какая категория товара. Может быть все подряд, все это надо проверять. Как посчитать процент? Была у нас история, что я сметану проверил, и вся сметана из пяти образцов вышла или подделка, или фальсификат, или фальсификат. в Украине поддельно", – объясняет Несмиянов.

Как не наткнуться на подделку в магазин

Эксперт отмечает, что хотя без лабораторного анализа отличить пищевые подделки от настоящих продуктов довольно сложно, есть ряд советов, которые уменьшают риски для покупателей.

"Главный индикатор – цена. Колбасные изделия должны стоить условно от 300 с копейками гривен килограмм. Если молочка – то она не может быть дешевой, бесплатной. Условно, сметана, которая продается 350 граммов за менее чем 50 гривен, уже для меня под вопросом. Только если это уценка или какая-то.

Он добавляет, что роль играет также место покупки.

"На рынках у вас шансов гораздо больше – в разы, будем честны. В торговых сетях меньше – там они если и допускают таких производителей, то небольшое количество все равно", – отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что украинцы массово покупают подделки одежды и духов из -за неспособности распознать копию.