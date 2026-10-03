Россия атаковала гражданское судно в Одесской области: погиб моряк

Российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АМПУ.

После атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

В сообщении отмечается, что это очередной российский удар по гражданскому судоходству и торговому флоту, обеспечивающий работу украинских морских путей.

Напомним, 23 сентября Россия атаковала гражданское грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Черном море. В результате удара на борту возник пожар, а капитан судна погиб.