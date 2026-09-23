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Новости
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Россия ударила по гражданскому судну в Черном море: погиб капитан

судно
Россия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море / Минрозвития общин и территорий

В ночь на 23 сентября Россия атаковала грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Черном море.

Как пишет Dilo, об этом информирует Администрация морских портов Украины.

Российский удар по судну

В результате атаки на судне вспыхнул пожар. Экипаж эвакуировали украинские военно-морские силы. Возгорание удалось ликвидировать.

Капитан судна погиб.

В украинской стороне подчеркнули, что это очередная атака России на гражданское судоходство в Черном море. На этот раз в результате удара погиб украинский моряк. Родным и близким погибшего капитана выразили соболезнования.

Также отмечается необходимость международной реакции на атаки РФ против гражданского судоходства и людей, обеспечивающих функционирование морских путей.

Напомним, в течение июля и первой половины августа Россия атаковала 52 гражданских судна, которые заходили в украинские порты, выходили из них или находились у причалов. Ужесточение ударов создало риски для дальнейшей работы Украинского морского коридора и морского экспорта.

Автор:
Ольга Опенько

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