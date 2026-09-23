RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі: загинув капітан

судно
Росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі / Мінрозвитку громад і територій

У ніч на 23 вересня Росія атакувала вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди в Чорному морі.

Як пише Dilo, про це інформує Адміністрація морських портів України.

Російський удар по судну

Унаслідок атаки на судні спалахнула пожежа. Екіпаж евакуювали українські Військово-морські сили. Займання вдалося ліквідувати.

Капітан судна загинув.

В українській стороні наголосили, що це чергова атака Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі. Цього разу внаслідок удару загинув український моряк. Рідним і близьким загиблого капітана висловили співчуття.

Також наголошується на необхідності міжнародної реакції на атаки РФ проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують функціонування морських шляхів.

Нагадаємо, протягом липня та першої половини серпня Росія атакувала 52 цивільні судна, що заходили до українських портів, виходили з них або перебували біля причалів. Посилення ударів створило ризики для подальшої роботи Українського морського коридору та морського експорту.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності