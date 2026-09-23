Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі: загинув капітан

У ніч на 23 вересня Росія атакувала вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди в Чорному морі.

Як пише Dilo, про це інформує Адміністрація морських портів України.

Російський удар по судну

Унаслідок атаки на судні спалахнула пожежа. Екіпаж евакуювали українські Військово-морські сили. Займання вдалося ліквідувати.

Капітан судна загинув.

В українській стороні наголосили, що це чергова атака Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі. Цього разу внаслідок удару загинув український моряк. Рідним і близьким загиблого капітана висловили співчуття.

Також наголошується на необхідності міжнародної реакції на атаки РФ проти цивільного судноплавства та людей, які забезпечують функціонування морських шляхів.

Нагадаємо, протягом липня та першої половини серпня Росія атакувала 52 цивільні судна, що заходили до українських портів, виходили з них або перебували біля причалів. Посилення ударів створило ризики для подальшої роботи Українського морського коридору та морського експорту.