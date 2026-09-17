Россия атаковала гражданское судно в Черном море: есть погибший и раненый

17 сентября во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании было атаковано российским дроном. В результате удара погиб капитан судна, еще трое членов экипажа получили ранения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Пока информация о состоянии судна уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что Россия системно атакует украинские порты, портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда, создавая угрозу людям и международному судоходству в Черном море.

"Ожидаем должной реакции международного сообщества и последующих скоординированных действий по усилению защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Напомним, в течение июля и первой половины августа Россия атаковала 52 гражданских судна, которые заходили в украинские порты, выходили из них или находились у причалов. Ужесточение ударов создало риски для дальнейшей работы Украинского морского коридора и морского экспорта.