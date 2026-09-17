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Индия предупредила США об ухудшении отношений из-за пошлин на российскую нефть

Индия и США
Индия предупредила США об ухудшении отношений из-за пошлин на российскую нефть / Depositphotos

Министерство иностранных дел Индии предупредило официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, навредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Реакция Нью-Дели появилась после того, как Палата представителей США приняла комплексный законопроект о санкциях против России. Документ предоставляет президенту Дональду Трампу полномочия вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, сохраняющих энергетическую зависимость от Москвы, в частности Китая и Индии.

В индийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна остается приверженной защите собственной энергетической безопасности и продолжит диверсифицировать поставки с учетом конъюнктуры рынка.

Угроза для переработчиков и срыв торгового соглашения

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и одним из основных покупателей российского сырья, обеспечивая значительные поступления в бюджет РФ. Местные нефтеперерабатывающие заводы уже законтрактовали партии российской нефти на сентябрь и октябрь.

Представители отрасли выражают серьезную обеспокоенность действиями США из-за ряда факторов:

  • Рост издержек: на фоне сокращения мировых поставок из-за войны войны на Ближнем Востоке потеря российского ресурса обрушит доходы заводов, которые и так реализуют горючее по заниженным ценам;
  • Просьбы о квотах: переработчики призывают правительство договориться с Вашингтоном не о 100% пошлине, а о переходном периоде для завершения действующих соглашений и установления фиксированных лимитов на закупки из РФ;
  • Давление на переговоры: аналитики отмечают, что угроза санкций усложнит длительные торговые консультации между Индией и США. Ожидается, что Вашингтон попытается использовать таможенные угрозы для того, чтобы навязать Нью-Дели невыгодные условия партнерства.

Ожидается, что министр торговли Индии Пиуш Гоял обсудит этот кризис во время двусторонней встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на саммите министров G20 в конце сентября.

Напомним, в США окончательно приняли законопроект об "адских санкциях" против России: документ передали Трампу на подпись. Палата представителей Конгресса США 16 сентября поддержала законодательную инициативу, названную в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволяющую устанавливать пошлины до 100% на покупателей российских энергоресурсов.

Автор:
Максим Кольц

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