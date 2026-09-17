В США окончательно приняли законопроект об "адских санкциях" против России: документ передали Трампу на подпись

Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовали 262 конгрессмена, против – 159.

Законопроект об "адских" санкциях против России

Законопроект, над которым работал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, предоставляет президенту США Дональду Трампу полномочия вводить пошлины против государств, продолжающих покупать российские нефть и газ.

Законопроект предусматривает санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого "теневого флота" РФ, запрета новых американских инвестиций в Россию и усиления экспортных ограничений. В то же время многие лица и структуры, подпадающие под определение документа, уже находятся под американскими санкциями.

Кроме того, документ предоставляет президенту США право вводить пошлину до 100% на товары из стран, входящих в первую пятерку покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Администрация также получает широкие полномочия по отсрочкам и исключениям из санкционного режима.

Документ также предоставит Трампу возможность вводить визовые ограничения и блокировать активы Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также "любых иностранных лиц, сознательно снабжающих оборонную продукцию" российским военным.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против – 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.

После одобрения обеими палатами Конгресса документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичных санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.